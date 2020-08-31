На Урале за сутки поймали сбежавшего из колонии осуждённого

На поиски беглеца ушло около суток. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области сотрудники ГУФСИН задержали осуждённого, сбежавшего из колонии ИК-53 в Верхотурье. На поиски беглеца ушло около суток.

Как сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства, отсутствие осуждённого-поселенца Кирилла Енакия заметили в ИК-53 29 августа в 19.45 во время обхода отряда на участке колонии-поселения. Мужчина 1996 года был приговорён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за кражу, разбой и неправомерное завладение чужим автомобилем. Свой срок он отбывал в условиях общего режима.

Розыск сбежавшего осуждённого начался сразу после обнаружения его пропажи. В том числе были организованы временные розыскные посты. Известно, что до получения срока мужчина проживал в Полевском.

Задержать беглеца удалось 31 августа на севере области. По факту побега начата проверка. Теперь осуждённому грозит новый срок.