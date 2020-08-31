Спасатели дали отбой пожару на заводе СМАК в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории завода СМАК. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории завода СМАК. Пожару на хлебомакаронном комбинате дан общий отбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, все работы на месте происшествия завершились в 17:01. Причину пожара предстоит выяснить в ходе пожарно-технической экспертизы.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», информация о пожаре в одном из цехов комбината СМАК поступила в экстренные службы сегодня в 8:57. Из здания были эвакуированы 250 человек. Площадь пожара составила 800 кв. метров. Из-за высокой температуры кровля завода частично обрушилась на площади 100 кв. метров.

На борьбу с огнём ушло около 2,5 часов: в 11:24 открытое горение в цехе было ликвидировано. Пожар на хлебокомбинате тушили 18 единиц техники и 83 спасателя. В результате происшествия никто не пострадал.

Хлебокомбинат СМАК - первый хлебопекарный завод в Свердловской области. Он был запущен в 1927 году. Он является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале и по оценке регионального министерства АПК, занимает порядка 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий региона.

В министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области уверены, что пожар, произошедший на заводе СМАК, не повлияет на поставки продукции в магазины и социальные учреждения региона.