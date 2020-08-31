Екатеринбуржец, поранивший мужчину за просьбу убирать за питомцем, осуждён на три года

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю уральской столицы за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, который попросил его убирать за питомцем. Фото: Галина Соловьёва.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю уральской столицы за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, который попросил его убирать за питомцем. Обвиняемого приговорили к трём годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе рассмотрения дела государственный обвинитель представил доказательства, что 25 января 2020 года около 18:00 потерпевший подкачивал колёса своего автомобиля, припаркованного возле дома № 34 по ул. Восточная в Екатеринбурге. В это время он увидел супружескую пару, выгуливавшую собаку, и спросил у них, убирают ли они за питомцем. Мужчина - Владимир Тагильцев - резко отреагировал на слова потерпевшего: начал нецензурно выражаться, достал из кармана предмет, похожий на нож, и направил лезвие в его сторону. Испугавшись за свою жизнь мужчина брызнул из газового баллона в сторону Тагильцева и убежал домой. После этого сработала автомобильная сигнализация и потерпевший подумал, что нападавший мог повредить транспортное средство.

Выйдя из подъезда, мужчина увидел отходящую от машины женщину и подошёл к ней, чтобы узнать о повреждениях, но она схватила его за обе руки и начала удерживать. Владимир Тагильцев подбежал к мужчине и нанёс ему удар в область рёбер предметом, похожим на нож. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Кировский районный суд признал Владимира Тагильцева виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Иск был удовлетворён частично: с подсудимого было взыскано 190 тыс. рублей в счёт возмещения материального ущерба, утраченного заработка и компенсации морального вреда.