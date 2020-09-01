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Общество / Происшествия
1 сентября 2020, 10:14

Ночной пожар в Екатеринбурге выгнал на улицу 15 человек

пожар

Ночной пожар в Екатеринбурге выгнал на улицу 15 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Восстания произошёл пожар. В подвальном помещении муниципального девятиэтажного жилого дома горел мусор.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:15. К месту происшествия на четырёх спецмашинах выезжали 14 огнеборцев. Из здания по лестничным маршам спасатели эвакуировали 15 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 02:26 огонь был локализован, открытое горение ликвидировано в 02:29. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:03. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Областная газета Свердловской области

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