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1 сентября 2020, 11:49

1 сентября в Екатеринбурге "заминировали" школы и детсады

первоклассница

1 сентября в Екатеринбурге "заминировали" школы и детсады. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 1 сентября, столицу Урала охватила новая волна "минирований". Тревожные сообщения касаются детсадов и школ.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте образования горадминистрации, сегодня утром на почту МЧС поступили анонимные сообщения о массовом минировании школ и детсадов. Позже информация была передана в департамент и учреждения образования.

В школах и детсадах города уже состоялись проверки. Подозрительных предметов выявлено не было.

Напомним, сообщения о "минировании" школ и детсадов Екатеринбурга уже поступали в департамент в этом году – 15 и 23 января, а также 20 февраля.

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Областная газета Свердловской области

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