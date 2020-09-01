1 сентября в Екатеринбурге "заминировали" школы и детсады

Сегодня, 1 сентября, столицу Урала охватила новая волна "минирований". Тревожные сообщения касаются детсадов и школ.
Как рассказали "Областной газете" в департаменте образования горадминистрации, сегодня утром на почту МЧС поступили анонимные сообщения о массовом минировании школ и детсадов. Позже информация была передана в департамент и учреждения образования.
В школах и детсадах города уже состоялись проверки. Подозрительных предметов выявлено не было.
Напомним, сообщения о "минировании" школ и детсадов Екатеринбурга уже поступали в департамент в этом году – 15 и 23 января, а также 20 февраля.
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