В Екатеринбурге и Верхней Пышме полыхали автомобили

В обоих случаях огнеборцы справились с огнём за две минуты, однако в Верхней Пышме автомобиль спасти не удалось. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Около полуночи свердловские спасатели выезжали на тушение отечественных машин в двух городах. Речь идёт о Екатеринбурге и Верхней Пышме.

В столице Урала сообщение о возгорании "ВАЗ 2114" на ул. Бисертская поступило в диспетчерскую в 23:36. На место происшествия были направлены 8 огнеборцев на двух спецмашинах. Они потушили пожар в течение двух минут. В результате у автомобиля оказался повреждён салон на площади 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также рассказали, что две минуты понадобилась 10 спасателям в Верхней Пышме, чтобы потушить Lada Kalina. Машина вспыхнула после полуночи на пер. Успенский. Автомобиль спасти не удалось, он сгорел полносьтю на площади 4 кв. м.