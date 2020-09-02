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2 сентября 2020, 14:40

В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы

окна школы

В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы. Фото: Павел Ворожцов.

Во второй день нового учебного года из окна екатеринбургской школы № 9 выпал первоклассник с ограниченными возможностями здоровья. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура. Организована проверка.

Предварительно установлено, что ученик ГБОУ Свердловской области «Екатеринбургская школа № 9» находился на уроке музыки и сидел рядом с учителем. По окончании урока педагог отвлеклась на остальных детей. В это время ребёнок выпал из открытого окна третьего этажа. В результате инцидента мальчик госпитализирован в детскую городскую больницу для проведения медобследования.

Отмечается, что ребёнок 2013 года рождения является лицом с ОВЗ. Семья на профилактических учётах не состоит.

По информации прокуратуры Свердловской области, по данному делу организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, будут устанавливаться обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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