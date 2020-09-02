Аварию пытались скрыть: под Сысертью в ДТП с мотовездеходом серьёзно пострадал подросток

Участники аварии попытались скрыть происшествие. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП с мотовездеходом, в результате которого серьёзные травмы получил 16-летний подросток. Участники аварии попытались скрыть происшествие.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП, о котором идёт речь, произошло ещё 31 августа, однако известно о нём стало лишь спустя сутки — от врачей больницы. По предварительным данным, около 19:00 в Сысертском районе 57-летний водитель за рулём мотовездехода Yamaha Rhino, двигаясь задним ходом, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии серьёзные травмы получил пассажир - подросток 2004 года рождения. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота с множественными разрывами, а также перелом рёбер и осложнённый пневмоторекс.

Изначально участники инцидента хотели скрыть факт происшествия и сообщили врачам, что подросток травмировался упав с велосипеда. Однако после того, как информация из больницы поступила в полицию обман раскрылся.

Как уже установили сотрудники полиции, в момент аварии за рулём мотовездехода находился его собственник, имеющий водительское удостоверение соответствующей категории. При этом ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности и не использовали шлемы.

Остальные обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.