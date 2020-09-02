В Екатеринбурге горела "Пятёрочка". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в Екатеринбурге рядом с Шарташским рынком горела "Пятёрочка". Во время пожара людей внутри не было.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сейчас магазин, расположенный по адресу ул. Куйбышева, 80А, находится на ремонте.

Известно, что информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 15:16. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали девять человек. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось пять минут.

Отмечается, что огнём повреждён фасад магазина на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге и Верхней Пышме полыхали автомобили.