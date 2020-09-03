Михаил Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП

Прокурор заявила, что считает вину Ефремова доказанной. Фото: Владимир Мартьянов

Актёр Михаил Ефремов сделал заявление в Пресненском суде. Он сообщил, что признаёт свою вину в аварии на Садовом кольце в Москве, в результате которой погиб 67-летний Сергей Захаров.

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - передаёт ТАСС слова артиста, не уточнившего деталей, из зала суда.

Прокурор заявила, что считает вину Ефремова доказанной, она подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей. По данным представителя гособвинения, актёр употреблял алкоголь за день до ДТП, а перед аварией он зашёл в бар Ulyss. После этого он поехал на машине, допустив ряд нарушений ПДД, в том числе превышал скорость.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокурор попросила приговорить его к 11 годам колонии общего режима, а также частично удовлетворить иск старшего сына погибшего по поводу взыскания 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иск вдовы и младшего сына на 1 млн рублей.

Напомним, что ДТП произошло 8 июня. Пострадавший водитель автомобиля Lada погиб в больнице от полученных травм. Актёр записал видеообращение к семье погибшего мужчины, в котором он извинился за содеянное и заявил, что не будет "отмазываться" от наказания, но родственники Сергея Захарова не пошли на контакт с Михаилом Ефремовым. 10 июня Таганский суд Москвы отправил актёра под домашний арест до 9 августа, но 30 июня мера наказания была продлена до 22 января 2021 года.

В ходе предварительного следствия Михаил Ефремов признавал вину, однако затем отказался, так как его адвокат заявил что нашёл доказательства невиновности актёра.