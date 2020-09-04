60-летний грибник погиб в ДТП в Каменском городском округе

В Каменском городском округе в ДТП погиб 60-летний грибник. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Каменском ГО на 93 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган был сбит пешеход. Мужчина 60-ти лет находился на не освещаемом участке дороги и был одет в тёмную одежду. С собой он нёс рюкзак с грибами.

Установлено, что авария произошла в 22:10 3 сентября. 47-летняя женщина – водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь со стороны Курганской области, допустила наезд на пешехода, находящегося на проезжей части в попутном направлении движению машины. В результате ДТП мужчина скончался.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Автоинспекторы организовали объезд места дорожно-транспортного происшествия.

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ежегодно в осеннее время увеличивается количество наездов на пешеходов. Этот связано с ухудшением погодных условий, а также ранним наступлением сумерек.

Свыше 90% наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершаются именно в тёмное время суток. Чтобы избежать неприятных последствий пешеходам советуют применять световозвращающие элементы. Их можно расположить на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских колясках.

В свою очередь автолюбителям необходимо уделить внимание фарам, проверить работу световых приборов, регулярно очищать фары и лобовое стекло от загрязнений.

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