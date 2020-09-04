На трассе Ачит – Месягутово в ДТП погибла многодетная мать

В ДТП на трассе Ачит – Месягутово погибла многодетная мать. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 38 километре трассы Ачит – Месягутово произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла мать троих детей, ещё четыре человека получили травмы.

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл минувшим вечером. Женщина-водитель Daewoo Nexia, выполняя обгон, врезалась во встречный автомобиль "ВАЗ-211440".

В результате столкновения женщина погибла, её дочка-пассажир 2006 года рождения была госпитализирована. Известно, что они направлялись в Красноуфимск. Также установлено, что у погибшей есть ещё двое несовершеннолетних детей – 2013 и 2011 года рождения.

Отмечается, что "ВАЗ-211440" направлялся в деревню Озерки Красноуфимского района. Во время аварии в машине находились водитель и два пассажира. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По словам водителя отечественного автомобиля, "иномарка выскочила неожиданно, из-за машины, двигалась с большой скоростью, для предотвращения ДТП он вывернул руль вправо и применил экстренное торможение".

Все данные по ДТП направлены в следственный отдел МО МВД России «Красноуфимский», для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, ещё одно дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером. В Каменском ГО на 93-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган был сбит пешеход. Мужчина 60 лет находился на не освещаемом участке дороги и был одет в тёмную одежду. С собой он нёс рюкзак с грибами. Подробнее об инциденте читайте здесь.