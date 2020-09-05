В Каменском ГО произошло ДТП из трёх автомобилей: один человек погиб

В результате ДТП пострадали восемь человек и ещё один скончался на месте. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

На территории Каменского ГО минувшей ночью произошла авария из трёх автомобилей, в которой пострадали восемь человек, среди которых 16-летняя девушка. Ещё один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, авария произошла на 121 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. Двигаясь со стороны Курганской области 28-летний водитель "ИЖ 2126-030" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Ford Focus, за рулём которой находился мужчина 1996 года рождения, а затем врезался в ещё один Ford Focus под управлением водителя 1992 года рождения.

Водитель "ИЖ 2126-030" скончался на месте до прибытия "скорой помощи". С ним в автомобиле находилось четыре пассажира, включая 16-летнюю девушку, - все они получили травмы разной степени. Также пострадали три пассажира Ford Focus и один водитель.

На место трагедии выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель "ИЖ 2126-030" уснул за рулём.