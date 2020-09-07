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7 сентября 2020, 07:51

Из-за угрозы взрыва тушили из укрытия: под Екатеринбургом горела пилорама

Спасатель тушит пожар

43 спасателям понадобилось более двух часов, чтобы справиться с огнём.  Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 7 сентября в п. Зелёный Бор города Верхняя Пышма тушили крупный пожар. На территории промышленной площадки горели трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы.

Площадь пожара составила 1 тысячу кв. м. 43 спасателям понадобилось более двух часов, чтобы справиться с огнём. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия.

"Сообщение о пожаре на ул. Октябрьская, 27 поступило сегодня в 3:21. На место происшествия выезжали 11 спецмашин. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Около 6:00 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. Под Екатеринбургом, в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части для контроля за состоянием воздуха.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлвской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлвской области
Областная газета Свердловской области

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