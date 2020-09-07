Пожару в Верхней Пышме дан отбой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Крупному пожару в Верхней Пышме дан отбой. В 11:20 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории промышленной площадки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, причина возгорания устанавливается.

Добавим, ранее стало известно о том, что в 3:21 ночи 7 сентября в посёлке Зелёный Бор (ул. Октябрьская, 27) на территории промышленной площадки горели трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. К месту происшествия выезжали 11 спецмашин.

Отмечалось, что большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла спасатели работали из-за укрытия. Около 6:00 огонь был ликвидирован, площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.