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7 сентября 2020, 12:19

Пожару в Верхней Пышме дан отбой

тушение пожара

Пожару в Верхней Пышме дан отбой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Крупному пожару в Верхней Пышме дан отбой. В 11:20 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории промышленной площадки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, причина возгорания устанавливается.

Добавим, ранее стало известно о том, что в 3:21 ночи 7 сентября в посёлке Зелёный Бор (ул. Октябрьская, 27) на территории промышленной площадки горели трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. К месту происшествия выезжали 11 спецмашин.

Отмечалось, что большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла спасатели работали из-за укрытия. Около 6:00 огонь был ликвидирован, площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.

Областная газета Свердловской области

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