В Каменске-Уральском произошёл пожар в цехе металлургического завода

Для предотвращения возгорания охлаждающего масла, расположенного в ёмкостях под прокатным станом огнеборцами проведена пенная атака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании на ул. Заводская, 5 поступило в диспетчерскую в 5:17 8 сентября. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек.

На территории Каменск-Уральского металлургического завода был развёрнут штаб пожаротушения. 34 пожарным понадобился час, чтобы ликвидировать открытое горение. Установлено, что горел производственный стан в цехе по производству металлопроката. Площадь пожара составила 100 кв. м.

"Для предотвращения возгорания охлаждающего масла, расположенного в ёмкостях под прокатным станом огнеборцами проведена пенная атака. После ликвидации огня начались проливка и разборка сгоревших конструкций", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что происшествие не повлияло на режим работы завода. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.