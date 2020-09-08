На предприятии в Ревде погиб работник: возбуждено уголовное дело

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В Ревде 57-летний слесарь-ремонтник получил смертельную травму на производстве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл накануне, 7 сентября, на одном из промышленных предприятий города. Работник травмировался в ходе замены металлических тросов на электромостовом кране. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное преступление по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

Отметим, травмирование рабочих на свердловских предприятиях происходят довольно часто. Об одном из таких случаев, произошедшем на заводе в Асбесте, недавно рассказывала «Областная газета». В конце августа там получили травмы двое рабочих, один из них скончался.