На ЕКАДе в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности погибших - это жители Краснотурьинска. Фото: ппресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

На 25 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло ДТП с участием автомобиля LADA и грузовика Volvo. В результате лобового столкновения погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, полицейские предварительно установили, что мужчина 1970 года рождения, находившийся за рулём машины LADA, двигался со стороны Берёзовского в Верхнюю Пышму. Перед обгоном водитель не убедился, что по встречной полосе едет грузовой автомобиль, и допустил столкновение.

Пассажир легковушки, женщина 1963 года рождения, скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель умер во время транспортировки в больницу.

По словам сотрудников УГИБДД, 49-летний водитель грузовика заявил, что видел приближающуюся легковушку и прижался к левой стороне дороги, так как она двигалась в сторону обочины, но водитель LADA внезапно вывернул на встречную полосу.

На месте ДТП проведены замеры, ведётся составление процессуальных документов и опрос очевидцев. Также сотрудники Госавтоинспекции установили личности погибших - это жители Краснотурьинска. Движение транспортных средств в районе 25 км ЕКАД временно ограничено.