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Общество / Происшествия
9 сентября 2020, 12:24

В Екатеринбурге арестован бразилец, находящийся в международном розыске за совершение взрыва

Эдуардо Ришард Серкези Фаузи

В Екатеринбурге суд арестовал гражданина Бразилии, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге суд арестовал гражданина Бразилии, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями Бразилии в особо тяжких преступлениях — убийстве и совершении взрыва.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в декабре 2019 года гражданин Бразилии был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Несколько дней назад подозреваемый был задержан в Ленинском районе Екатеринбурга.

По факту нахождения задержанного бразильца в розыске в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга обратился отдел НЦБ Интерпола. В свою очередь прокурор обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Эдуардо Ришард Серкези Фаузи меры пресечения в виде заключения под стражу.

Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга бразилец арестован на 30 суток. Постановление суда может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение трёх суток.

Областная газета Свердловской области

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