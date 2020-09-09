На Среднем Урале произошло более 470 ДТП с участием пешеходов: погибли 50 человек

Пешеходы зачастую игнорируют меры безопасности при переходе через дорогу. Фото: Галина Соловьёва.

С января по август в Свердловской области произошло более 470 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях погибли 50 человек, ещё более 400 — получили травмы.

Как отмечают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в большинстве случаев аварии происходят по вине водителей, которые не предоставляют пешеходам преимущества в движении. При этом сами пешеходы, переходя через дорогу, зачастую игнорируют меры безопасности.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что пешеходы имеют преимущество при переходе проезжей части по регулируемым (при включении разрешающего сигнала светофора) и нерегулируемым пешеходным переходам. Подъезжая к «зебре», водители обязаны снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть. В свою очередь пешеходы не должны перебегать дорогу в неположенном месте. Для безопасного перехода им следует использовать перекрёстки и пешеходные переходы. В тёмное время суток нужно, чтобы на одежде и аксессуарах пешехода были световозвращающие элементы.

Добавим, что в целом за восемь месяцев текущего года на Среднем Урале зарегистрировали более 1700 ДТП с погибшими и пострадавшими.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что до конца года в регионе планируют обустроить 84 пешеходных перехода вблизи школ.