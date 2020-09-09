На Урале предстанет перед судом банда аферистов на битых иномарках

Серия уголовных дел передана в Верх – Исетский районный суд Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области направлено в суд дело банды аферистов в сфере автострахования. Злоумышленники устраивали постановочные ДТП на битых дорогих иномарках.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, организованная преступная группа в составе восьми человек инсценировала ДТП при помощи купленных битых машин, а затем незаконно получала выплаты по ОСАГО в страховых компаниях.

По данным Валерия Горелых, банда действовала с апреля 2017 года. В организации аферы обвиняется бывший юрист коммерческой фирмы, которая долгое время работала на рынке оказания помощи людям, попавшим в ДТП.

С целью инсценировок аварий злоумышленники приобрели 10 битых иномарок: пять Mercedes, два Nissan, BMW, Honda Accord и Dodge Caravan. Члены банды вовлекали в аферу водителей, имеющих иностранное гражданство, временно пребывающих на территории РФ, обещая им вознаграждение.

Всего таких преступных эпизодов насчитывается 15 (11 хищений и четыре покушения на хищение денежных средств). Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников превысил четыре миллиона рублей.

Подозреваемых задержали в период с 21 августа по 3 сентября 2019 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии.

В ходе расследования областным главком МВД проведено более 50 судебных экспертиз, подтверждающих причастность к совершению инкриминируемых преступлений. Собранные материалы вошли в 153 тома.

Серия уголовных дел передана в Верх–Исетский районный суд Екатеринбурга. Отмечается, что двое обвиняемых скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.