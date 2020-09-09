В Екатеринбурге вынесли приговор организатору и участникам экстремистского сообщества «АУЕ». Фото: Алексей Кунилов/

В Екатеринбурге вынесли приговор организатору и участникам экстремистского сообщества «АУЕ». Это первый приговор после запрета экстремистского движения в России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артёма Зуева вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Троих фигурантов уголовного дела обвиняли сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом, а также участие в нём), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием Интернета), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (в редакции ФЗ от 06.07.2016 № 375- ФЗ - действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе публично, с использованием Интернета).

Как было установлено в ходе суда, в ноябре 2011 года Николай Бабарика создал экстремистское сообщество под названием «АУЕ» (движение признано экстремистским и запрещено в России). В дальнейшем в его состав вошли подсудимые Наталья Бабарика и Артём Зуев.

В дальнейшем обвиняемые организовали группу в соцсети «ВКонтакте» на ту же тему. По версии следствия, с ноября 2011 по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в данном сообществе не менее 28 439 материалов экстремистского характера. Остальные фигуранты также принимали активное участие в ведении паблика.

Преступная деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества была пресечена правоохранительными органами в мае 2018 года.

Суд приговорил Николая Бабарика к 7 семи годам, а Артёма Зуева к трём годам и девяти месяцам лишения свободы. Свой срок они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Наталье Бабарика назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Всем осуждённым также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Организатору сообщества на четыре года, а его сообщникам — на три года. Приговор пока ещё не вступил в законную силу.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», движение «АУЕ» было признано в России экстремистским 17 августа. Соответствующее решение было принято Верховным судом РФ.