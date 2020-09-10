В Берёзовском ночной пожар в пятиэтажке вывел на улицу 35 человек

На место происшествия прибыли восемь спасателей на трёх пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ночь на 10 сентября в Берёзовском произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Огнеборцы эвакуировали 35 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в квартире, расположенной на пятом этаже дома по улице Толбухина, загорелось домашнее имущество на кухне.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 4:31. На место происшествия отправились восемь спасателей на трёх пожарных машинах. В 4:39 удалось локализовать огонь, спустя две минуты - ликвидировать открытое горение. В 5:37 - завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.