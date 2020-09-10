Свердловчанин получил 22 года колонии за убийство егеря

Суд приговорил жителя Таборинского района к 22 годам колонии строгого режима. Фото: Владимир Мартьянов.

На Урале вынесли приговор по делу об убийстве егеря и покушении на убийство инспектора рыбоохраны. Суд приговорил жителя Таборинского района к 22 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, на скамье подсудимых оказался ранее не судимый 56-летний житель села Таборы Леонид Нихти. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Указанное преступление было совершено вечером 27 ноября 2019 года в 30 км от села Таборы. Главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира и старший государственный инспектор Рыбоохраны Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства проводили рейд по выявлению браконьеров.

В охотничьем домике в лесу инспекторы обнаружил свежевыбеленную рыбу в объёмах, превышающих допустимую норму добычи, с характерными следами вылова сетями. Сотрудники надзорных органов представились находившемуся в доме Леониду Нихти, назвали свои должности и поинтересовались, каким образом была добыта найденная рыба.

По данным следствия, рыболов сходил за двухствольным охотничьим ружьём и без предупреждения выстрелил в егеря, а затем попытался выстрелить в сотрудника рыбоохраны, однако ружьё дало осечку. Тогда злоумышленник набросился на инспектора с топором и нанёс ему несколько ударов. Несмотря на это, нападавшего удалось обезвредить и закрыть в доме до приезда полицейских.

На следующий день раненый егерь скончался в больнице. Инспектор рыбоохраны выжил.

По ходатайству подсудимого, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали Леонида Нихти виновным в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника. Коллегия единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения за убийство.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд обязал его возместить моральный вред вдове убитого в размере 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.