В Екатеринбурге горит административное здание в переулке Северном

По этому адресу находится Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелось административное здание в переулке Северном,7. По этому адресу находится Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре трёхэтажном этажном административном здании в переулке Северный, 7 поступило в экстренные службы 12 сентября около 12:47.

По предварительным данным, площадь пожара увеличилась до 700 кв. метров. Огонь вспыхнул на крыше здания. Горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Ещё до прибытия пожарных подразделений из горящего строения самостоятельно эвакуировались пять человек.

На месте происшествия работают 17 пожарных машин и 57 огнеборцев. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.