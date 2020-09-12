В Екатеринбурге спасатели потушили пожар административном здании в переулке Северный

Спасатели завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пожару в административном здание в переулке Северный в Екатеринбурге дан полный отбой. Спасатели завершили проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, все работы на месте происшествия завершились в 21:31. На данный момент все силы и средства вернулись в места постоянной дислокации.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», сообщение о пожаре в трёх этажном административном здании в переулке Северный, 7 поступило в экстренные службы сегодня в 12:47. По этому адресу находится Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ещё до прибытия пожарных подразделений из горящего строения самостоятельно эвакуировались пять человек.

По металлической кровлей загорелся утеплитель и деревянная обрешетка. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Пожар быстро разросся с 200 до 600 кв. метров. Для координации действий сил и средств на месте был развёрнут штаб пожаротушения.

Спустя почти четыре часа, в 16:25 пожарные локализовали огонь. Спустя ещё 20 минут открытое горение было ликвидировано.

В борьбе с огнём были задействованы 57 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники. В результате инцидента никто не пострадал.