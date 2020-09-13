В аэропорту Кольцово сел самолёт с отказавшим двигателем

Самолёт авиакомпании S7 Екатеринбург – Москва вернулся в Кольцово сразу после вылета. Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Самолёт авиакомпании S7 Екатеринбург – Москва вернулся в Кольцово сразу после вылета. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе воздушной гавани, экстренную посадку совершил борт авиакомпании S7-1174 Екатеринбург – Москва. Согласно онлайн-табло, самолёт вылетел из Кольцово в 15:05. Вскоре после взлёта, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Посадка прошла успешно. Сейчас с пассажирами работают представители авиаперевозчика. На данный момент у рейса стоит статус «задержан».

В пресс-службе Кольцово отметили, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани. Аэропорт работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов.