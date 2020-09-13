Темы дня

Общество / Происшествия
13 сентября 2020, 17:31

В аэропорту Кольцово сел самолёт с отказавшим двигателем

Самолёт авиакомпании S7 Екатеринбург – Москва вернулся в Кольцово сразу после вылета.

Самолёт авиакомпании S7 Екатеринбург – Москва вернулся в Кольцово сразу после вылета. Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Самолёт авиакомпании S7 Екатеринбург – Москва вернулся в Кольцово сразу после вылета. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе воздушной гавани, экстренную посадку совершил борт авиакомпании S7-1174 Екатеринбург – Москва. Согласно онлайн-табло, самолёт вылетел из Кольцово в 15:05. Вскоре после взлёта, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Посадка прошла успешно. Сейчас с пассажирами работают представители авиаперевозчика. На данный момент у рейса стоит статус «задержан».

В пресс-службе Кольцово отметили, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани. Аэропорт работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.09.2020, 17:31 / Общество
В аэропорту Кольцово сел самолёт с отказавшим двигателем
13.09.2020, 16:50 / Общество
Свердловские спасатели вышли в рейд по домам в преддверии осенних холодов
13.09.2020, 15:38 / Общество
Названа дата проведения российско-белорусских учений «Славянское братство – 2020»
13.09.2020, 14:33 / Политика
В ходе Единого дня голосования на Среднем Урале можно привиться от гриппа
13.09.2020, 13:46 / Общество
Правительство РФ выделило ещё 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа