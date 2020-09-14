Следователи устанавливают причины вынужденной посадки самолёта в Кольцово

на борту самолёта Airbus A319 находились 123 человека, в том числе пятеро членов экипажа. Фото: Алексей Кунилов.

По факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово самолёта, выполнявшего рейс Екатеринбург — Москва, организована проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как писала ранее «Областная газета», накануне из Кольцово в Москву вылетело воздушное судно авиакомпании S7. Вскоре после взлёта сработал датчик отказа двигателя, и было принято решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла благополучно.

По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК России, на борту самолёта Airbus A319 находились 123 человека, в том числе пятеро членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Пассажиры уже доставлены в пункт назначения. Вчера они вылетели из Кольцово на запасном самолёте, рассказали «Областной газете» в пресс-службе воздушной гавани.