Следователи задержали подозреваемого в убийстве у бара в центре Екатеринбурга

По версии следствия, убийство было совершено в ходе внезапно возникшего конфликта. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в ночь на субботу у бара в центре Екатеринбурга. 18-летнему жителю Ирбита уже предъявлено обвинение.

Как рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга регионального Следственного комитета Вячеслав Февралёв, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. По версии следствия, убийство было совершено в ходе внезапно возникшего конфликта. С погибшим злоумышленник ранее знаком не был.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», преступление было совершено в ночь на субботу в самом центре города, возле одного из заведений по ул. Малышева, 29. Приехавшие на место происшествия следователи обнаружили тело 19-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на раскрытие резонансного преступления ушло всего несколько часов. В операции по задержанию подозреваемого принимали участие наиболее опытные сыщики уголовного розыска. Молодого человека по имени Кирилл задержали в квартире в микрорайоне Сосновый Бор Чкаловского района. Известно, что подозреваемый приехал в Екатеринбург из Ирбита. Ранее он судимостей не имел. В ночь убийства обвиняемый отправился в бар со своим знакомым.

«Всё началось, как водится, с банальной ситуации - с предлога «дай закурить». Несмотря на то, что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара», - рассказал Валерий Горелых. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подозреваемый взялся за нож.

Задержанному молодому человеку уже предъявлено соответствующее обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.