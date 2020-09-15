В Екатеринбурге после двух недель поиска подростка возбудили уголовное дело

Подросток ушёл из дома 31 августа в белой футболке и серых шортах. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

31 августа в Екатеринбурге пропал 15-летний Павил Бастриков. Подростка не могут найти уже более двух недель. По факту безвестного исчезновния несовершеннолетнего возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

"Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путём наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения, активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтёрами", - приводит пресс-служба СУ СКР по Свердловской области слова руководителя СО по Ленинскому району Екатеринбурга Вадима Тернового.

Известно, что вечером 31 августа юноша, отпросившись у родителей погулять с друзьями, ушёл из дома №33 на Бардина.