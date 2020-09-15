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15 сентября 2020, 13:55

В Екатеринбурге после двух недель поиска подростка возбудили уголовное дело

Пропавший мальчик

Подросток ушёл из дома 31 августа в белой футболке и серых шортах. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

31 августа в Екатеринбурге пропал 15-летний Павил Бастриков. Подростка не могут найти уже более двух недель. По факту безвестного исчезновния несовершеннолетнего возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

"Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путём наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения, активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтёрами", - приводит пресс-служба СУ СКР по Свердловской области слова руководителя СО по Ленинскому району Екатеринбурга Вадима Тернового.

Известно, что вечером 31 августа юноша, отпросившись у родителей погулять с друзьями, ушёл из дома №33 на Бардина.

Приметы мальчика: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. В день изчезновения Павел был одет в белую футболку с чёрной надписью, серые шорты, синие кроссовки.

Всем, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, нужно обратиться по номерам: 8(343)261-11-13, 8-982-654-03-63, (343)356-42-04, (343)294-14-94 или 02.

Областная газета Свердловской области

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