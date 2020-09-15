В Свердловской области нашли водителя, сбившего насмерть 57-летнего пешехода

Полицейские установили госномер машины, а затем и собственника с помощью материалов, отснятых фото-видеокомплексами. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области смогли установить водителя грузовика, который сбил 57-летнего пешехода на трассе Екатеринбург - Тюмень и скрылся. Мужчина самостоятельно явился в территориальное подразделение ГИБДД.

Напомним, ДТП с погибшим пешеходом случилось 11 сентября около 20:40 на 62 км федеральной автодороги. Водитель, находившийся за рулём грузовика, ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга и сбил пешехода, который переходил проезжую часть.

В результате наезда мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи.

По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на месте ДТП осколки фары. Очевидцев и свидетелей аварии обнаружить не удалось. К поиску водителя были подключены сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений ПДД. Они изучили материалы, снятые фото-видеокомплексами, установленными на трассе Екатеринбург - Тюмень.

Была выдвинута версия, что к смертельному ДТП причастен грузовой автомобиль МАЗ. Полицейские установили госномер машины, а затем и собственника. Во время телефонного разговора мужчина сказал, что находится в рейсе, пытаясь избежать осмотра автомобиля сотрудниками полиции, однако в результате самостоятельно явился в подразделение ГИБДД и предоставил транспортное средство для осмотра.

"Мужчина признался, что именно он совершил наезд на пешехода, пояснив, что пешеход выскочил на дорогу неожиданно, водитель вывернул руль влево, но не смог уйти от удара. Немного проехав вперед, водитель остановился, посмотрел, что разбита правая передняя фара, но человека искать не пошел. Свои действия объяснить не может", - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Процессуальное решение в отношении мужчины будет принято после завершения следствия. За оставление места ДТП предусматривается административная ответственность в виде лишения прав и ареста на 15 суток.