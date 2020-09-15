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15 сентября 2020, 21:48

Из девятиэтажки в Екатеринбурге по лестничным маршам эвакуировали 10 человек

Пожарный

Огнеборцы справились с пожаром меньше чем за два часа. Фото: Галина Соловьёва.

В девятиэтажном жилом здании на ул. Фурманова в Екатеринбурге произошёл пожар. Огнеборцы эвакуировали из дома по лестничным маршам 10 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:36. Пожар на площади 3 кв. метра повредил домашнее имущество в квартире на восьмом этаже жилого дома. На вызов выехали 9 человек личного состава на трёх автомобилях.

Огонь был локализован в 17:02, ещё через 9 минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:23.

Напомним, в ночь с 14 на 15 сентября в Екатеринбурге произошёл ещё один пожар в жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.

Областная газета Свердловской области

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