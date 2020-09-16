В Екатеринбурге пожар в 10-этажном доме вывел на улицу 40 человек

Установлено, что горели входная дверь в квартиру, хозяйственный инвентарь и внутренняя отделка подсобного помещения на четвёртом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

16 сентября ранним утром в столице Урала загорелся 10-этажный дом на Сибирском тракте. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 15 жильцов, с помощью спасательных масок - 25 человек, в том числе 8 детей.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 4:37. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только по сле 7:00. Установлено, что горели входная дверь в квартиру, хозяйственный инвентарь и внутренняя отделка подсобного помещения на четвёртом этаже.

"Площадь пожара составила 15 кв. м. На месте происшествия работали 19 спасателей и 7 единиц спецтехники. Открытое горение был ликвидировано в 5:09", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что предыдущей ночью в Екатеринбурге горела четырёхэтажка на Коммунальной. Из дома были эвакуированы 20 жильцов, в том числе 5 детей.