В Асбесте после дождя затопило девятиэтажку

На пост о затоплении отреагировали в правительстве Свердловской области. Фото: скрин записи ВКонтакте

В Асбесте после дождя затопило девятиэтажный дом на улице Мира. На информацию о затоплении уже отреагировали в правительстве Свердловской области.

Сообщение об инциденте в доме №4/4 по улице Мира появилось на странице сообщества «Типичный Асбест» ВКонтакте. На видеороликах и фотографиях, которые разместили в группе, видно, что вода льётся с потолка на девятом этаже и спускается до первого этажа. На полу в подъезде образовалась лужа.

На данный пост ответило правительство региона. Жильцам предложили самостоятельно обратиться в управляющую компанию, а в случае отсутствия реакции — написать в её адрес официальную претензию.

«Областная газета» обратилась к «Дом-Сервис и К», в управлении которого находится данный дом, с вопросом о том, какие меры предпринимаются для ликвидации последствий потопа. В УК рассказали, что в настоящее время в указанном доме проводится капитальный ремонт, и перенаправили в Фонд капитального ремонта Свердловской области. Из информации, опубликованной на сайте фонда следует, что в доме проводится ремонт крыши. Вероятно, именно это и стало причиной произошедшего.

Напомним, накануне спасатели предупредили свердловчан о сильных ветрах и дождях. Уральцам рекомендуют закрыть окна и двери дома.