В Екатеринбурге найден подросток, который полмесяца назад ушёл из дома в шортах

Подростка накануне обнаружил местный житель в районе одного из домов по ул. Техническая. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

После возбуждения уголовного дела в Екатеринбурге найден 15-летний Павел Бастриков. Юноша ушёл из дома на ул. Бардина вечером 31 августа в шортах и футболке, отпросившись у родителей погулять с друзьями.

Накануне по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Как пояснили в СКР это было сделано для того, чтобы следственным путём наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения, активизировать поисковые мероприятия. Подростка, ранее надолго не уходившего из дома, искали следователи, полиция и волонтёры поисковых отрядов.

Подростка накануне обнаружил местный житель в районе одного из домов по ул. Техническая. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу в отношении Павла и им самим никаких противоправных действий совершено не было.

"Сотрудники Следственного комитета продолжают выполнять мероприятия по уголовному делу, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей ситуации, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.