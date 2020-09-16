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Общество / Происшествия
16 сентября 2020, 18:19

В Екатеринбурге будут судить похитителей 6 миллионов, предназначенных для выплат пенсий

деньги

В Екатеринбурге будут судить похитителей 6 миллионов, предназначенных для выплат пенсий. Фото: Владимир Мартьянов.

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местных жителей. Они обвиняются в хищении денежных средств из отделения почты.

По версии следствия, в начале 2018 года один из обвиняемых узнал от супруги о поступлении крупной суммы денег в почтовое отделение, в котором она работала. Решив похитить денежные средства, мужчина привлёк знакомого. Екатеринбуржцы проникли в служебное помещение и забрали 6,1 миллиона рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

Кроме того, в 2019 году один из обвиняемых с двумя своими знакомыми совершили нападения на сотрудников отделений почтовой связи. Инциденты произошли на улицах Селькоровская и Бисерсткая. Уголовные дела в отношении сообщников выделены в отдельное производство. Это связано с тем, что один из них объявлен в розыск, а с другим заключено досудебное соглашение.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в зависимости от роли и степени участия екатеринбуржцы обвиняются в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). 

Областная газета Свердловской области

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