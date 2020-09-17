В Екатеринбурге из пожара в пятиэтажке на Токарей спасли 12 человек

Установлено, что горела квартира на втором этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала накануне вечером загорелся пятиэтажный дом на ул. Токарей. С помощью масок дыхательных аппаратов были выведены 10 жильцов, в том числе двое детей. Ещё двоих человек эвакуировали автолестнице с балкона третьего этажа.

Установлено, что горела квартира на втором этаже.

"15 спасателей справились с огнём за 20 минут. Плрщадь пожара составила 5 кв. м. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что, по сообщениям местных СМИ, при пожаре погибла женщина. Однако в МЧС о пострадавших не сообщают.

Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге эвакуировали 40 человек из загоревшегося 10-этажного дома на Сибирском тракте. А в ночь на 15 сентября горела четырёхэтажка на Коммунальной.