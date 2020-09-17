Следователи проводят проверку после инцидента с ребёнком и эскалатором в екатеринбургском ТЦ

Органы Следственного комитета организовали доследованную проверку. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге пятилетнего ребёнка затянуло в эскалатор в торговом центре. Органы Следственного комитета организовали доследованную проверку.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл днём 16 сентября в ТРЦ Goodmart на ул. Белореченской.

По предварительным данным, пятилетний мальчик гулял по торговому центру вместе со своей мамой. Во время поездки на эскалаторе ногу ребёнка зажало механизмом подъёмника. Сразу после происшествия администрация ТЦ остановила движущуюся лестницу. Пострадавшему мальчику была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате инцидента ребёнок получил незначительны повреждения: пострадавший отделался ссадинами на ноге.

В раках начавшейся проверки следователи выясняют, какие меры были предприняты в торговом центре для обеспечения безопасности посетителей. По результатам будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения.