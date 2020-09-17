Гособвинение запросило для «уктусского стрелка» пожизненный срок

Резонансное двойное убийство было совершено вечером 25 августа 2018 года в лесопарке за гостиницей «Уктус». Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области

В Свердловском областном суде проходят судебные прения по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который расстрелял двух девушек на склоне горы Уктус. Государственный обвинитель запросил для «уктусского стрелка» пожизненное лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель представил суду доказательства вины 35-летнего обвиняемого.

Напомним, как сообщала «Областная газета», резонансное двойное убийство было совершено вечером 25 августа 2018 года в лесопарке за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. По версии следствия, вооружённый обвиняемый прибыл на место притупления на велосипеде. Надев на голову прибор ночного видения, он направился в лес в сторону вершины учебного склона «Уктусского спортивного комплекса». На вершине обвиняемый обнаружил двух отдыхающих девушек. Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчина приблизился к жертвам и произвёл не мене трёх выстрелов из винтовки, целясь девушкам в головы.

Обнаружив, что одна из девушек всё ещё жива, обвиняемый добил её ещё двумя выстрелами в голову. После убийства злоумышленник скрылся с места преступления. Одна девушка скончалась на месте, другая - в больнице.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений).

Расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Раскрыть преступление на первоначальном этапе расследования не удалось. Однако сотрудники Следственного комитета совместно с полицией всё таки смогли задержать подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном в связи с наличием у следствия неопровержимых улик.

Отмечается, что помимо признательных показаний, вина мужчины подтверждается иными доказательствами. В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.