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Общество / Происшествия
17 сентября 2020, 17:20

На Среднем Урале расследуют уголовное дело па факту гибели девочки в результате ДТП

скорая

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Карпинска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту гибели 15-летней девочки в ДТП. Авария произошла 12 сентября в Волчанске.

На перекрёстке улицы Максима Горького и переулка Школьный водитель автомобиля Volkswagen Touareg, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

По предварительной информации, в тот момент, когда иномарка на полной скорости выехала на перекрёсток, рядом с ним находились пятеро подростков. Увидев мчащийся автомобиль, ребята бросились врассыпную, но 15-летняя девочка не успела увернуться от машины и была сбита. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД разыскали виновника аварии — местного жителя 1978 года рождения. Известно, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в отношении уральца возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). Суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 13 ноября 2020 года.

Напомним, месяц назад в Первоуральске произошёл похожий инцидент. Там водитель грузовика с полуприцепом наехал на 10-летнего ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик погиб.

Областная газета Свердловской области

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