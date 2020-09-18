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18 сентября 2020, 07:36

В Екатеринбурге ночью полыхала Infiniti на Фурманова

Загоревшаяся машина

В результате на площади 4 кв. м оказались повреждены моторный отсек и салон иномарки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала в ночь на 18 октября тушили дорогой кроссовер. Инцидент произошёл на улице Фурманова.

Сообщение о возгорании Infiniti QX50 поступило в диспетчерскую в 2:57. На место происшествия выезжали 6 спасателей на двух спемащиах.

"Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади 4 кв. м оказались повреждены моторный отсек и салон иномарки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная цена на Infiniti QX50 начинается от 3,2 млн рублей.

Напомним, что в предыдущие несколько ночей сотрудники МЧС спасали людей из загоревшихся многоэтажек в Екатеринбурге.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге ночью полыхала Infiniti на Фурманова