В Екатеринбурге ночью полыхала Infiniti на Фурманова

В результате на площади 4 кв. м оказались повреждены моторный отсек и салон иномарки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала в ночь на 18 октября тушили дорогой кроссовер. Инцидент произошёл на улице Фурманова.

Сообщение о возгорании Infiniti QX50 поступило в диспетчерскую в 2:57. На место происшествия выезжали 6 спасателей на двух спемащиах.

"Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади 4 кв. м оказались повреждены моторный отсек и салон иномарки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная цена на Infiniti QX50 начинается от 3,2 млн рублей.

Напомним, что в предыдущие несколько ночей сотрудники МЧС спасали людей из загоревшихся многоэтажек в Екатеринбурге.