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18 сентября 2020, 11:10

Прокуратура и СКР заинтересовались конфликтным третьеклассником в Екатеринбурге

Школьники дерутся в коридоре

Будет установлено, привлекался ли к работе в третьем классе психолог. Фото: Павел Ворожцов

Организована проверка по жалобам о возможных противоправных действиях екатеринбургского школьника. Мальчик срывает уроки, угрожает расправой одноклассникам и тычет в них карандашами.

Жалобы от родителей и педагогов начали появляться на этой неделе в местных СМИ. Накануне Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку.

"Выясняются все обстоятельства инцидента, для чего опрашиваются возможные очевидцы, преподавательский состав и руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на оценку действий органов системы профилактики", - рассказали в преесс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, проверку организовала прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратуры Верх-Исетского района, Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они оценят действия должностных лиц МБОУ СОШ № 74 в сфере профилактики антиобщественного поведения школьников. Будет установлено, привлекался ли к этой работе психолог, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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