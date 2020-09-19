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Общество / Происшествия
19 сентября 2020, 09:15

В Ревде на улице Цветников горел Nissan

спасатели тушат машину

На место происшествия выдвинулись шестеро спасателей на двух пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Накануне вечером в Ревде вспыхнул автомобиль Nissan Almera. Инцидент произошёл на улице Цветников.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20:46. На место происшествия выдвинулись шестеро спасателей на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия огонь уже потушили местные жители.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пожара повреждения получил салон иномарки. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Напомним, накануне "Областная газета" рассказывала о том, что в Екатеринбурге на улице Фурманова тушили кроссовер Infiniti QX50. У автомобиля оказались повреждены моторный отсек и салон. 

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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