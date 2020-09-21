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21 сентября 2020, 13:42

Под Екатеринбургом ищут пожилого грибника, пропавшего 14 сентября

поиски грибника

Под Екатеринбургом ищут пожилого грибника, пропавшего 14 сентября. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

73-летний житель Екатеринбурга ушёл в лес за грибами и не вернулся. Полицейские, спасатели и волонтёры ищут мужчину уже седьмые сутки.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчина отправился в лес в районе 15-го км Чусовского тракта ещё 14 сентября. Вместе с ним за грибами отправились супруга и дочь. Позднее екатеринбуржец сообщил жене по телефону, что заблудился. О пропаже родственники сообщили в полицию.

Уже неделю сотрудники полиции вместе со спасателями и волонтёрами осматривают зону, где может находиться грибник. Специалисты прочесали квадрат площадью 10 на 10 километров.

Известно, что мужчина был одет в серую рубашку, серый пиджак, безрукавку, чёрные резиновые сапоги и кепку. Граждан, владеющих информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам (343)294-14-94, (343)356-42-08 или 02.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что свердловские спасатели нашли семью, заблудившуюся в лесу под Берёзовском. На это им потребовалось всего три часа.

Добавим, собираясь в лес, необходимо взять с собой сотовый телефон, нож, спички, компас, часы, лекарства, карту местности, воду и запас еды. Также важно предупредить о походе за грибами родственников и спасателей МЧС, надеть непромокаемые вещи ярких цветов.

Если вы заблудились:

  • остановитесь и прислушайтесь (шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться);
  • к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека;
  • звоните по номеру "112".

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Областная газета Свердловской области

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