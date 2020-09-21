В Каменске-Уральском владелец батута заплатит 75 тысяч за травму ребёнка

В Каменске-Уральском владелец батута заплатит 75 тысяч за травму ребёнка. Фото: Павел Ворожцов.

В Каменске-Уральском суд взыскал в пользу 3-летней девочки компенсацию морального вреда за травмирование на батуте. Ребёнок упал с аттракциона и сломал руку.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл прошлым летом. В ходе проверки, организованной по обращению родителей пострадавшей, специалистами был выявлен ряд нарушений техники безопасности. Это и стало причиной травмирования девочки.

После перелома руки ребёнок проходил лечение, испытал физические и нравственные страдания. В интересах несовершеннолетней прокурор обратился в Каменский районный суд. Он просил взыскать компенсацию морального вреда с собственника батута.

В свою очередь суд взыскал с ответчика 75 тыс. рублей. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее "Областная газета" уже рассказывала о подобных инцидентах на батутах. Так, юная екатеринбурженка сломала ногу на аттракционе. Её отец отсудил у руководства батутного парка 225 тыс. рублей. Кроме того, издание рассказывало о том, что нижнетагильский батутный парк выплатит ребёнку 50 тысяч за физические и нравственные страдания.

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