Под Екатеринбургом иномарка сбила пешехода-нарушителя

Пешеход скончался на месте, его личность устанавливается. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На 17-ом километре Полевского тракта произошло ДТП с участием пешехода и Mitsubishi Lancer. Иномарка наехала на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход скончался на месте, его личность устанавливается. Известно, что за рулём Mitsubishi Lancer накануне поздно вечером находился мужчина1995 года рождения со стажем вождения 5 лет. Он ехал со стороны Екатеринбурга всторону п. Горный Щит, когда справа на проезжую часть неожиданно вышел пешеход. Водитель начал экстренно тормозить, однако беды избежать не удалось.

Сотрудниками ГИБДД осуществлялись регулировочно-распорядительные действия для движения транспорта, проведены замеры, составлены процессуальные документы. На место аварии выезжал следователь спецотдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Причину смертельного ДТП установят в ходе расследования.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям и пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД. Пешеходы должны помнить, что переход дороги в неустановленном месте приводит к тяжёлым последствиям. Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать состояние проезжей части и видимости", - отмечают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.