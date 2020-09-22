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22 сентября 2020, 18:24

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области

Истребители в небе

Лётчики выжили. Фото: Станислав Савин

Сегодня в районе тверского села Дорниково упал истребитель Су-30 Западного военного округа. Известно, что он участвовал в плановых учениях. Экипаж самолёта вовремя катапультировался.

После приземления лётчики уже вышли на связь. Истребитель упал в лесистой местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - передаёт ТАСС информацию ЗВО.

Данных об аварии на ГУ МЧС России по Тверской области нет.

Областная газета Свердловской области

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