Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области

Лётчики выжили. Фото: Станислав Савин

Сегодня в районе тверского села Дорниково упал истребитель Су-30 Западного военного округа. Известно, что он участвовал в плановых учениях. Экипаж самолёта вовремя катапультировался.

После приземления лётчики уже вышли на связь. Истребитель упал в лесистой местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - передаёт ТАСС информацию ЗВО.

Данных об аварии на ГУ МЧС России по Тверской области нет.