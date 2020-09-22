Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области

Сегодня в районе тверского села Дорниково упал истребитель Су-30 Западного военного округа. Известно, что он участвовал в плановых учениях. Экипаж самолёта вовремя катапультировался.
После приземления лётчики уже вышли на связь. Истребитель упал в лесистой местности, пострадавших и разрушений на земле нет.
"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - передаёт ТАСС информацию ЗВО.
Данных об аварии на ГУ МЧС России по Тверской области нет.