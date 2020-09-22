В Екатеринбурге монтажник сорвался с высоты четырёх метров

Известно, что монтажник работал на высоте около четырёх метров. Фото: Павел Ворожцов

Несчастный случай произошёл 22 сентября на улице Посадская. Работник выжил, получив серьёзную травму головы. По факту травмирования мужчины при падении со строительных лесов прокуратура Екатеринбурга начала проверку.

Известно, что монтажник ООО СТК МТ "Электро" работал на высоте около четырёх метров. Прокуратура выясняет, действительно ли он связан трудовыми отношениями с указанным предприятием. Работы проводились на одном из торговых центров. Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь в больнице.

"В связи с несоблюдением техники безопасности при подготовке к монтажным работам по освещению мужчина сорвался со строительных лесов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда. Будут затребованы документы для установления ответственного лица за соблюдение техники безопасности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.