В столице Урала полыхал дорогой внедорожник

В Екатеринбурге в ночь на 23 сентября загорелся Jeep Grand Cherokee. Инцидент произошёл на ул. Чкалова.
На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.
"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. Установлено, что внедорожник сгорел полностью на площади двух кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердлвской области.
Добавим, что розничная цена на Jeep Grand Cherokee начинается от 3,5 миллиона рублей.
Напомним, что в конце прошлой недели в столице Урала полыхал дорогой кроссовер Infiniti QX50 на ул. Фурманова.
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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.