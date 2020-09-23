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23 сентября 2020, 07:52

В столице Урала полыхал дорогой внедорожник

Тушение машины с помощью огнетушителя

Внедорожник сгорел полностью на площади двух кв. м. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в ночь на 23 сентября загорелся Jeep Grand Cherokee. Инцидент произошёл на ул. Чкалова.

На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. Установлено, что внедорожник сгорел полностью на площади двух кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердлвской области.

Добавим, что розничная цена на Jeep Grand Cherokee начинается от 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что в конце прошлой недели в столице Урала полыхал дорогой кроссовер Infiniti QX50 на ул. Фурманова.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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В столице Урала полыхал дорогой внедорожник