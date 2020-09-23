В столице Урала полыхал дорогой внедорожник

Внедорожник сгорел полностью на площади двух кв. м. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в ночь на 23 сентября загорелся Jeep Grand Cherokee. Инцидент произошёл на ул. Чкалова.

На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. Установлено, что внедорожник сгорел полностью на площади двух кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердлвской области.

Добавим, что розничная цена на Jeep Grand Cherokee начинается от 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что в конце прошлой недели в столице Урала полыхал дорогой кроссовер Infiniti QX50 на ул. Фурманова.