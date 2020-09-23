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Общество / Происшествия
23 сентября 2020, 11:52

В Верхней Туре под колёсами поезда погибла 35-летняя женщина

грузовой поезд

35-летняя женщина попала под грузовой поезд. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале проводится процессуальная проверка по факту гибели 35-летней женщины. Она попала под грузовой поезд.

Инцидент произошёл около 3 часов 22 сентября вблизи станции Верхняя в Верхней Туре, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В рамках начатой проверки следователи выясняют причины случившегося и устанавливают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о похожем случае, произошедшем на перегоне станция Новоталица – остановочный пункт "Вершинина" минувшей весной. Там под колёсами грузового поезда погиб мужчина.

Областная газета Свердловской области

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